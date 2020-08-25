قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية و"تي واي سي" الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وكان ميسي قد اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان خلال الأيام الماضية للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وبعد اجتماع لم يكن ما قيل فيه مرضيًا للنجم الأرجنتيني، يبدو أنه قرر تفعيل بند الرحيل عن برشلونة هذا الصيف أي قبل نهاية عقده بعام واحد.

وحسب "ماركا" فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.