أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات لدى وزارة الصحة إسماعيل مصباح اليوم الثلاثاء بعنابة بأن "إصلاح المستشفيات أصبح ضروريا من أجل الاستجابة للتطلعات".

و أوضح الوزير المنتدب خلال لقاء بمقر الولاية مع مهنيي الصحة و نقابيين بالقطاع و ممثلين عن المجتمع المدني بأن "الأنظمة الصحية قد أظهرت محدوديتها خاصة في ظل الأزمة الصحية الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد ليصبح من الضرورة بمكان إيجاد نظام صحي يستجيب للتطلعات".

و أضاف في هذا السياق بأن "الرقمنة و تبسيط و تسهيل إجراءات التكفل بالمرضى و اللامركزية و التحكم في التسيير هي الأساس الذي يرتكز عليه هذا الإصلاح."

و أشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات إلى أن "إصلاح المستشفيات قرار اتخذته الهيئات العليا في البلاد و أن تجسيده يمر عبر التشاور" مؤكدا بأن زيارته لعنابة ترمي إلى التواصل مع مهنيي الصحة و الممارسين و المسيرين و النقابيين و ممثلي المجتمع المدني و العمل على وضع الخطوط العريضة لهذا الإصلاح".

و قال مصباح "ليس لدي لوحة معدة مسبقا لكن لدي إرادة لإعداد مشروع مندمج من أجل الوصول إلى نظام صحي يتميز بفعالية أكبر و أكثر نجاعة و ذي نوعية".

و قد قام الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات لدى وزارة الصحة إسماعيل مصباح بتدشين عيادة متعددة الخدمات بسيدي عاشور و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد تدوم يومين إلى ولاية عنابة رفقة وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة.

و سيواصل السيد مصباح زيارته إلى عنابة بتفقد عديد المنشآت التابعة لقطاع الصحة.