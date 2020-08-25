توفي مساء اليوم شخص يبلغ من العمر 35 سنة اثر سقوط داخل بئر بحي سوراس ببلدية الزبيرية في المدية.

الحادث وقع في حدود الساعة السادسة حبنم كان الضخية رفقة شقيقه يقومان بتنظبف البئر ليسقطا الاثنين معا في قاع البئر بعد تعرضها الدخان المتصاعد من محرك ضح المياه ..وغور وفوع الحادث تم ابلاغ مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من انقاذ احدهما فيما تم انتشال اخيه جثة هامدة..و نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية وتقديم الاسعافات الاولية لشقيقه الناجي.



