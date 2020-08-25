خرجت جماهير نادي برشلونة إلى الشارع لحظات بعد تداول الأخبار حول اتخاذ النجم ليونيل ميسي قرار الرحيل عن الفريق.



وتجمعت الجماهير حول ملعب كامب نو وهتفت بشعارات تطالب برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، واتهموه بالتسبب في الوضع الحالي للفريق.



كما هتفت لميسي وطالبته بالبقاء مع النادي الذي فاز معه بكل الألقاب الممكنة، مؤكدين أنهم لا يريدون تخيل الفريق من دون النجم الأرجنتيني.



وتعيش مدينة برشلونة حالة طوارئ بسبب قرار ميسي، وسارع القائد السابق لبرشلونة كارليس بويول للتعبير عن تضامنه مع ميسي، وهي التغريدة التي رد عليها سواريز بالتصفيق، في إشارة إلى دعمه لميسي -أقرب أصدقائه- في الأزمة الحالية.



وتترقب جماهير النادي الكتالوني رد فعل الإدارة بعد عزم ميسي على الرحيل، ويؤكد الكثير من الصحفيين الرياضيين أن ميسي مصمم على الرحيل ولن يعدل عن قراره إلا باستقالة بارتوميو.