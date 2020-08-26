ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الأربعاء بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأمريكية. لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.

وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 45.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ما يعادل 0.1 بالمائة إلى 43.30 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

ويوم الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشآت بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 بالمائة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90 بالمائة. كما لقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وتصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بيانات المخزونات الرسمية يوم الأربعاء.