اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأربعاء أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في 1 نوفمبر القادم لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.

وقال شرفي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى إن جائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول مثلما تعهد رئيس الجمهورية وعليه فإن إعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن "تعلمنا التعايش مع الوباء".

وفي السياق كشف شرفي أنه قدم تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائه حول إمكانات السلطة والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه.

على صعيد متصل، أوضح "ضيف الصباح" أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية و تجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

من جهة أخرى، استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللجوء إلى الاقتراع عبر الأنترنت وقال إنه "مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى".