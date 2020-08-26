أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن قائد نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي اتصل بمدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا الذي يقود الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاتصال كان لجس النبض إذا ما كان غوارديولا قادرا على ضم ميسي إلى الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت الموندو أن غوارديولا سيكون أكثر من سعيد بالحصول على توقيع ميسي مقابل 300 مليون أورو، وبالتالي سيحظى الفريق الإنجليزي على الأولوية بين الفرق للحصول على خدمات ميسي.