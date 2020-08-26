طمأن مدير التسويق بمعهد باستور الدكتور عبد الرزاق سوفي المواطنين بتوفير مختلف اللقاحات التي تدخل في إطار الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال كاشفا عن استلام المعهد مؤخرا لـ 950 ألف جرعة لقاح مضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن المعهد يتوفر على مخزون آمن من مختلف اللقاحات واستلم مؤخرا 950 ألف جرعة إضافية من اللقاحات الثلاثة المضادة للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، معتبرا هذه الكمية بالكافية لتغطية الاحتياجات وفق الرزنامة الوطنية.

وأشار من جهة أخرى إلى أنه وبالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية عبر العالم "تمكنت الدولة من اقتناء هذه اللقاحات وضمانها لكل الأطفال في إطار الرزنامة الوطنية للتطعيم إلى جانب الحصص الموجهة إلى كل فئات المتمدرسين خلال الدخول القادم".

وبخصوص تموين مناطق الجنوب خلال هذه الفترة التي انقطعت فيها وسائل النقل الداخلية ثمن ذات المسؤول الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في القيام بتزويد هذه المناطق بحصصها من هذه اللقاحات.

وعن التنظيم في التوزيع أكد الدكتور سوفي أن كل المصالح والهياكل التي تسند لها مهمة القيام بلقاحات الأطفال تتحصل على الكميات المطلوبة في وقتها معبرا في المقابل عن "أسفه للتبذير المسجل في بعض المصالح التي تتكفل بصحة الأم والطفل مقارنة بعدد الأطفال المستفيدين من هذه العملية".