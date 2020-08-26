خرج العشرات من سكان مناطق ريفية تابعة لبلدية الزعفران، صباح اليوم قادمين من مناطق "الطريفية" و"الدار البيضاء" و"حليتي" ليتجمعوا عند مفترق الطرق بمحاذاة الطريق الوطني رقم 01أ ونصبوا خيمهم ورفعوا لافتات تندد بالحرمان والحڨرة والتهميش لمناطقهم من عدة مشاريع ظلوا يطالبون بها منذ سنوات عديدة ولم يجدوا سوى التسويف والوعود ، وحتى بعد دراسة مناطق الظل وإحصائها لم يجدوا تجسيدا ولم تتغير حياتهم اليومية أو تنقص معاناتهم.

فمنطقة الطريفية مازالت تحلم بالماء الشروب الذي يتمون به السكان من مناطق بعيدة جدا مع عزلة في الطريق رغم ما لديهم من كثافة سكانية كبيرة ورغم مؤهلات فلاحية كبيرة ، واما منطقة الدار البيضاء " مازال سكانها يعيشون الظلام الدامس لانعدام الكهرباء ومازالوا يعيشون العزلة لانعدام المسالك وعدم تعبيد الطريق الذي يربطهم بالبلدية الأم وبمناطق وطرقات مجاورة ، وغير بعيد عنها منطقة " حليتي " التي طالبت بالكهرباء الريفية ودعمها بمشاريع تنموية أخرى ،

ورغم أن هذه المناطق كلها قديمة النشأة بالبلدية وآهلة بالسكان إلا أنهم ظلوا يعيشون حياة بدائية قاسية. ورغم أنهم اتصلوا بكل السلطات في مناسبات عديدة إلا أنهم لم يجدوا سوى وعود لاتسمن ولا تغني من جوع ولا تنهي معاناتهم وظلت احتجاجاتهم متفرقة لتكون نهار أمس مجتمعة وقوية ومطالبهم متحدة استنفرت كل سلطات الدائرة لتنزل إليهم للمحاورة وتقديم وعود مؤكدة رغم أنهم طالبوا بحضور والي الولاية ويريدونها مجسّدة . بن جدو أمحمد