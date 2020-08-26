نشر نادي مانشستر سيتي تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أثارت حماس جماهيره، قائلا أنه سيتم الإعلان عن توقيع ما، في تمام الساعة الـ14:00.

وربط بعض المتابعين هذه التغريدة بالأخبار التي تتحدث عن إمكانية توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مانشستر سيتي، بعدما قرر الرحيل عن برشلونة.

وكان ميسي قد قام بمتابعة حساب مانشستر سيتي، عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام، بحسب ما لفتت إليه شبكة سبورت ميديا سيت. وأحدث خبر رحيل ميسي زلزالا في برشلونة، الأمر الذي دفع عددا من المشجعين للتجمع قرب مقر النادي مطالبين الرئيس جوزيب بارتوميو بالاستقالة.