أعلنت وزارة التجارة، عن قائمة المنتجات الوطنية الممنوعة من التصدير.

وشملت قائمة المنتوجات الممنوعة من التصدير: الدقیق، العجائن الغذائیة، السكر، الثوم، زيوت الصوجا، بالإضافة إلى الأقنعة الصحیة والصابون المستعمل في غسل الیدين. وتضمنت القائمة التي كشفت عنها وزارة التجارة منع تصدير السميد بأنواعه والفرينة، والعجائن الغذائية بما فيها المعكرونة.

وسبق لوزارة التجارة، أن أعلنت بتاريخ 10 أوت الجاري، عن رفع الحظر المفروض على تصدير السلع المنتجة بكمیات كافیة في الجزائر، باستثناء المنتجات المدعمة أو المصنوعة من مواد مدعمة.