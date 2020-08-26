ستشهد سبع بلديات بولاية تيسمسيلت غدا الخميس "تذبذبا" في التموين بالماء الشروب جراء أشغال صيانة، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

و سيمس هذا التذبذب الذي سيمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء بلديات تيسمسيلت وسيدي عابد وعماري وأولاد بسام والمعاصم وخميستي والعيون .

واستنادا إلى ذات المصدر الذي أرجع ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى محطتي الضخ رقم 10 و11 لسد "كدية الرصفة" المبرمج من طرف شركة "سونلغاز" لتجسيد أشغال الصيانة.

وأشارت ذات الوحدة إلى أن عملية التزود بالماء الشروب بالبلديات المذكورة ستعود إلى طبيعتها مباشرة بعد انتهاء أشغال الصيانة.