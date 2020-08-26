غادرت شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" مؤشر البورصة الأمريكية "داو جونز" الصناعي، وذلك بعدما تم إدراجها في المؤشر عام 1928، وفقا لما ذكرته "سي بي أس نيوز".

وسيتم تفعيل التغيير المذكور في 31 أغسطس الجاري. ويأتي خروج الشركة الأمريكية من مؤشر البورصة بعدما كانت في 2013 أكبر شركة في العالم.

وجاء قرار استبعاد "إكسون موبيل" من المؤشر بعد خسائر كبيرة سجلتها الشركة الأمريكية، وسيتم استبدالها بـ"سيلز فورث دوت كوم"، وهي شركة أكثر نجاحا في الآونة الأخيرة من "إكسون موبيل".

وتهدف التعديلات لزيادة التنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.