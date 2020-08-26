قررت محكمة الشراڨة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" المتابعة في قضايا فساد إلى 30 سبتمبر المقبل وهذا بناء على طلب من دفاعها.

وكانت محاكمتها قد أُجّلت في المرة الأولى بداية شهر أوت الجاري إلى تاريخ اليوم الأربعاء 26 أوت 2020.

ويُتابع في قضية نشناشي زليخة شفيقة (المعروفة بـ "مادام مايا" والتي تُقدم على أنها الابنة السرية لرئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة)، كل من ابنتيها وكذا عبد الغني زعلان و محمد الغازي المتابعين على التوالي بصفتيهما واليين سابقين لوهران والشلف.

وتتمثل الأفعال المنسوبة للمتهمين لا سيما في "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و "منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض عون عمومي على منح امتيازات غير مستحقة" و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".*