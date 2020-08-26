أفادت صحيفة بليتشر ريبورت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي، بعد أن قرّر الرحيل عن نادي برشلونة، حسبما نقلت الصحيفة عن الصحافي الرياضي مارسيلو بيتشلر.

وكان بيتشلر قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبة ميسي في مغادرة برشلونة، وهو ما أكده النادي الثلاثاء. وفي ظل وجود رحيم ستيرلينغ وسيرجيو أغويرو وكيفين دي بروين وآخرين، قد يفضّل ميسي التوجه نحو ملعب الاتحاد.

يُذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية 6 مرات ولا يزال صانع ألعاب مميزًا.