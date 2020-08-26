توفي أربعة أشخاص وأصيب 246 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور عبر ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للحماية المدنية. وحسب نفس المصدر، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية النعامة بوفاة 02 شخصين وإصابة 05 آخرين مع تسجيل تدخلين اثنين في حوادث المرور.

من جهة أخرى، تم تسجيل خمس حالات وفاة غرقا في كل من ولاية جيجل، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة بشاطئ محروس بازول خارج أوقات عمل الجهاز ببلدية الطاهير، وولاية عنابة حيث توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة غرقا بشاطئ ممنوع جنان الباي ببلدية سرايدي، وولاية مستغانم حيث توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة غرقا في شاطئ مسموح للسباحة عين إبراهيم ببلدية سيدي لخضر، وولاية تيبازة حيث توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة في سد بوكردان ببلدية مناصر، وولاية سكيكدة حيث توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى منزل الأبطال ببلدية عزابة.

وتمت عمليات انتشال الضحايا ونقلهم الى المصالح الاستشفائية من طرف عناصر الحماية المدنية. إلى ذلك، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 17 حريقا منها 01 حريق غابة، 04 حرائق أدغال، 08 حرائق حشائش وأحراش و04 حرائق محاصيل، أدت الى إتلاف 02 هكتار من

الغابات، 12 هكتارا من الأدغال، 20 هكتارا من الحشائش وكذا 20000 حزمة تبن و130 شجرة مثمرة و50 نخلة . وذكر البيان أن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحدات الحماية المدنية مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، بالإضافة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني، بـ 54 عملية تحسيسية عبر 14 ولايات ( 39 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 228 عملية تعقيم عبر 21 ولاية (70 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 404 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 52 سيارة إسعاف و58 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بـ 03 ولايات هي الجزائر، بومرداس وإليزي.