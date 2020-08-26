دخل مكتتبون معتصمون بمشروع 3500 وحدة سكنية عدل 2، بطريق معصومة في المدينة الجديدة بالبليد، في مناوشات مع غرباء، تطورت إلى تلامس، نجم عنه وقوع إصابات بينهم، ودفعت بهم إلى تحويل مكان احتجاجهم إلى مقرالولاية المنتدبة .

ممثلون عن المعتصمين الغاضبين، أكدوا لـ "الخبر"، أنهم لليوم الرابع على التوالي، وهم يواصلون حركتهم الاحتجاجية السلمية، من أجل مطلبهم "الإفراج" ومنح كامل شهادات التخصيص للمكتتبين الـ3500، بالمشروع الكلي الجاهز والمحسوب بـ 4500 وحدة سكنية، وأن إصرارهم هذا تأتى لتداول أخبار عن تحويل مشروعهم لمستفيدين آخرين، وأن الإدارة الوصية،

في كل مرة يستفسرون عن مصير شهادات التخصيص، يلقون وعودا دون تجسيدها، وهوما ترك بينهم شكوكا والاشتباه في النوايا، متسائلين عن السبب والحكمة من وراء، التماطل في منحهم شهادات التخصيص كل هذا الوقت، بالرغم من استكمال و استيفاء كامل الإجراءات، وتسديد شطرين ماليين، وبالرغم أيضا من أن مكتتبين آخرين بمشاريع سكنية أخرى، تحصلوا بشكل عادي على شهادات التخصيص،

وهو ما زاد في مخاوفهم من أن فيه "كولسة" تحاك بشأن المشروع، مؤكدين أنهم منذ أزيد من سنة، والإدارة في مصالحها بالبليدة أو بالجزائر العاصمة، يعدون ولا يلتزمون، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل والكشف عن مصيرهم مع المشروع الحلم.