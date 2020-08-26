أعلن منتدى دافوس الاقتصادي في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن المنتدى المقرر عقده في دافوس السويسرية عام 2021 تم تأجيله من أواخر جانفي إلى أوائل الصيف.

ونقل البيان عن المدير الإداري للمنتدى، أدريان مونك، قوله: "أريد أن أشارككم الأخبار التي تفيد بأن المنتدى الاقتصادي العالمي قرر اليوم ظهراً تأجيل جلسات الاجتماع السنوي في دافوس لعام 2021 إلى بداية الصيف المقبل". ووفقاً له "لم يكن القرار سهلاً" ، لكن الخبراء يعتقدون أنه لن يكون من الممكن عقد المنتدى في بيئة آمنة في جانفي 2021.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الاجتماع السنوي الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي لاحقا.