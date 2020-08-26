أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصا احتال على المواطنين مدّعيا أنّه يملك شركة خاصة لكراء السيارات عبر الأنترنت، حيث كان بمجرّد إنهاء إجراءات كراء السيارة، يفر نحو وجهات مجهولة.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، أن حيثيات القضية تعود إلى تقدّم شخص لمقر الأمن الحضري التاسع عين النعجة لغرض إيداع شكوى تعرّضه للنصب والاحتيال من قبل صاحب مركبة الذي أبرم معه اتّفاقا لغرض كراء سيارته مقابل مبلغ مالي بعدما قام المشتبه فيه بوضع إعلان على موقع الأنترنت موهما إيّاه بأنّه يملك شركة كراء للسيارات.

وبعد أن ضرب المشتبه فيه للضحيّة موعدا للالتقاء به لغرض إكمال إجراءات عقد الكراء، غير أنّ المشتبه فيه كان قد سطّر خطّة محكمة لغرض الاحتيال على الضحية طالبا منه بعض الوثائق الخاصّة بإجراءات الصفقة تاركا له المبلغ المالي بحوزته، ليستغل المشتبه فيه الوضع ويفر بالمال.

وبناء على هذه المعلومات واستغلالا للمعطيات العلمية والتقنية، تمّ تكثيف الأبحاث عن المشتبه فيه أين تمّ رصده وتوقيفه على مستوى مدينة حسين داي. وحسب المصدر، فإنه، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.