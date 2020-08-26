أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الأربعاء، تسجيل 391 إصابة بالجائحة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد آواخر شهر فيفري الماضي إلى 42619 حالة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1465 وفاة.

وواصل عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بمستشفيات الوطن انخفاضه، بعدما بلغ اليوم 28 حالة مقابل 31 حالة أمس الثلاثاء و37 حالة أول أمس الإثنين.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 29886 منها 299 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.