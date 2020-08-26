تم إجلاء أكثر من 130 رعية جزائرية عبر مطار تيسكا بجانت ومعبر الدبداب البري الحدودي بولاية إيليزي، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الفارط إلى غاية شهر أوت الجاري في إطار عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي والبري أمام المسافرين إثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) .، وأفادت، اليوم الأربعاء، مصالح الولاية، أنه تم في هذا الإطار إجلاء 12 رعية من التشاد عبر مطار جانت خلال شهر جوان الفارط، فيما تم إجلاء أزيد من 120 رعية جزائرية من ليبيا عبر معبر الدبداب البري منذ شهر مارس الفارط إلى غاية شهر أوت الجاري .

وقد خصصت السلطات المحلية مركزين للحجر الصحي لاستقبال الرعايا والتكفل بهم على مستوى المقاطعتين الإداريتين، ممثلة في فندق تادرارت بجانت وبيت الشباب بالدبداب مع تسخير كافة ظروف العناية الطبية والأمنية بهاذين المرفقين لضمان التكفل الأمثل بالرعايا، حيث بلغ إجمالي النفقات الخاصة بعملية الإيواء والتكفل بالرعايا أزيد من 3.8 مليون دج.

للإشارة، تتواجد حاليا 17 رعية جزائرية تخضع للحجر الصحي على مستوى بيت الشباب بالدبداب كإجراء احترازي بعد إجلائهم الأسبوع الماضي من دولة ليبيا عبر المعبر الحدودي البري بالدبداب، والذي تم فتحه استثنائيا وبشكل مؤقت بترخيص من السلطات العليا في إطار تسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بليبيا.