كشف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري سمير تمرابط اليوم الأربعاء بتبسة عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري عبر عدد من ولايات البلاد "قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بالوكالة رقم 491 للبنك الوطني الجزائري بمدينة تبسة، أنه سيتم "قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية إطلاقها عبر 30 وكالة و ذلك عبر عدد من ولايات الوطن، مشيرا إلى إطلاقها إلى غاية اليوم عبر 16 وكالة للبنك الوطني الجزائري.

وأكد تمرابط أنه سيتم تعميم هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مرحلة أولى مع البنك الوطني الجزائري عبر 217 وكالة تابعة لذات البنك "قبل حلول نهاية السنة الجارية" قصد تمكين المواطنين من الاستفادة بمختلف العروض المقدمة.

وتوفر الصيرفة الإسلامية تسع منتجات جديدة لفائدة الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي عن طريق البنك على أساس المرابحة، حسب ما ذكره ذات المسؤول الذي أشار إلى أن هذه المنتجات "تأتي استجابة لتنويع الخدمات البنكية ومواكبة تطلعات الزبائن سواء بالنسبة للأفراد أو المتعاملين الاقتصاديين."

وأكد الأمين العام للبنك الوطني الجزائري خلال زيارته التفقدية وحديثه مع المكلف بهذه الخدمة بذات الوكالة على "ضرورة السهر على الاستقبال الحسن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل والعمل على تقديم كافة الشروحات والتسهيلات".