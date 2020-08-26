أودت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة شمال العاصمة واودت بحياة 100 شخص على الأقل، حسب مسؤولون، و كانت فرق الاغاثة تبحث الاربعاء عن ناجين.

ووفقا لوزارة ادارة الكوارث قتل 100 شخص واصيب 100 بجروح في حصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة.

واكدت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار "عند قرابة الساعة 02,00 (21,30 ت غ الثلاثاء) ضربت فيضانات مفاجئة ناجمة عن امطار غزيرة شاريكار"، وكانت افادت في حصيلة سابقة عن 72 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وأعلن احد وجهاء حي شاريكار الاكثر تضررا بالفيضانات صفي الله رجبي "عندما اتت الفيضانات من الجبل جرفت معها كل المساكن".

وقام الجنود بانتشال العشرات من تحت أنقاض المباني المهدمة في شاريكار عاصمة ولاية بروان بعد أن هطلت عليها ليلا أمطار غزيرة، وأفاد مسؤولون وشهود عيان أن بين الضحايا عددا من الأطفال.

وقال أحد سكان المدينة محمد قاسم المزارع البالغ 45 عاما لفرانس برس ان 11 فردا من اسرته هم "رجل وسبعة أولاد وإمرئتان" قضوا في الفيضانات.

وقال قاسم "عندما ضربت الفيضانات انهار المنزل عليهم. وقضى 11 فردا من أسرتي

وانتشرت في المدينة حجارة سقطت من المباني المدمرة فيما طمرت الوحول الطرقات وانقلبت السيارات عليها.

وأشار تميم عزيمي الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث "الأرقام التي جمعناها من المستشفيات تظهر ان 72 شخصا قضوا وأصيب اكثر من 100 بجروح".

وفي بعض الاحياء تجمع السكان للاطمئنان على اقارب لا يزالون تحت الانقاض ويسعى المسعفون لانتشالهم باستخدام آليات ثقيلة.

ولجأ العديد من السكان الى اسطح المنازل آخذين معهم مقتنياتهم الثمينة، في حين استمرت الامطار في التساقط على المدينة.