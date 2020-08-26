تمكن أعوان أمن دائرتي ذراع الميزان والأربعاء ناث إيراثن من تفكيك شبكتي ترويج للمخدرات تتكون من 9 أشخاص ضبط بحوزتهم أزيد من كيلوغرامين من الكيف المعالج وعلى 48 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، تمكن أعوان أمن دائرة ذراع الميزان من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 53 سنة ضبط بحوزتهم 92.95 غرام من الكيف المعالج و 48 قرص مهلوس.

في نفس السياق، حسب الوثيقة نفسها، سمح نشاط أعوان أمن دائرة الأربعاء ناث إيراثن بوضع حد لنشاط جمعية أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 58 سنة وتم حجز 142 غرام من القنب الهندي . حسب ذات المصدر وقد تم إيداع الموقوفين التسعة الحبس بالمؤسستين العقابيتين لذراع الميزان والأربعاء ناث إيراثن في إنتظار محاكمتهم.