تمكن أعوان أمن دائرتي ذراع الميزان و الاربعاء ناث إيراثن من تفكيك شبكتي ترويج للمخدرات تتكون من 9 أشخاص ضبط بحوزتهم أزيد من كيلوغرامين من الكيف المعالج و على 48 قرص مهلوس.

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية امن ولاية تيزي وزو، تمكن أعوان أمن دائرة ذراع الميزان من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص يتراوح أعمارهم بين 20 إلى 53 سنة ضبط بحوزتهم 92.95 غرام من الكيف المعالج و 48 قرص مهلوس.

في نفس السياق، حسب الوثيقة نفسها، سمح نشاط أعوان أمن دائرة الأربعاء ناث إيراثن بوضع حدا لنشاط جمعية أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة إلى 58 سنة حجز بحوزتهم على 142 غرام من القنب الهندي . حسب ذات المصدر تم إيداع الـ9 موقوفين المؤسستين العقابيتين بكل من ذراع الميزان و لأربعاء ناث إيراثن في إنتظار محاكمتهم.