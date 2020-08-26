بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 42619 حالة، منها 391 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

ولم تسجل 17 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 10 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية الجزائر أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ78 إصابة تليها البليدة بـ58 إصابة ثم تيزي وزو بـ41 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4501 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3407 حالة ثم البليدة بـ3209 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4501 (+78)

وهران: 3407 (+34)

البليدة: 3209 (+58)

سطيف: 2903 (+13)

قسنطينة: 1453 (+10)

باتنة: 1422 (+22)

بجاية: 1418 (+13)

ورقلة: 1221 (+4)

بسكرة: 1200 (+0)

تيبازة: 1196 (+9)

المسيلة: 1144 (+8)

عنابة: 1144 (+18)

الجلفة: 1101 (+1)

الوادي: 1039 (+0)

البويرة: 1038 (+6)

تلمسان: 1022 (+7)

تيارت: 882 (+1)

بومرداس: 727 (+5)

عين الدفلى: 719 (+6)

المدية: 707 (+3)

تبسة: 692 (+0)

مستغانم: 668 (+0)

الأغواط: 662 (+3)

تيزي وزو: 651 (+41)

عين تموشنت: 627 (+0)

أدرار: 624 (+0)

أم البواقي: 608 (+1)

جيجل: 603 (+0)

خنشلة: 571 (+1)

سكيكدة: 458 (+9)

قالمة: 455 (+5)

غرداية: 429 (+0)

برج بوعريريج: 412 (+3)

سيدي بلعباس: 393 (+0)

تيسمسيلت: 371 (+7)

ميلة: 348 (+0)

بشار: 343 (+1)

معـسكر: 324 (+1)

سوق أهراس: 304 (+0)

نعامة: 254 (+3)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

تندوف: 196 (+7)

الشلف: 194 (+0)

تمنراست: 194 (+0)

غليزان: 189 (+13)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 63 (+0)