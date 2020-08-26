اختارت أغبية أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بطولة كلاسيكية من 38 جولة الموسم المقبل، فيما تم تأجيل الفصل في مصير كأس الجزائر، حسب ما كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الالكتروني.

وأضافت "الفاف" أن 17 ناديًا من أصل 20 يشكلون الرابطة الأولى المحترفة الجديدة، لبوا دعوة الاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الاربعاء، بمركز سيدي موسى، لدراسة السيناريوهات المختلفة لسيرورة موسم 2020-2021. وبرزت أندية شبيبة الساورة، شبيبة القبائل وسريع غليزان بالغياب عن هذه المشاورات.

وطرحت "الفاف" ثلاث صيغ على الأندية من أجل اختيار الأنسب، وهي منافسة كلاسيكية بـ 38 جولة، وبطولة تتضمن مرحلة الذهاب بـ 19 جولة دون إياب، وبطولة بمرحلة ذهاب بـ 19 جولة متبوعة بدورة اللقب ( العشر الأوائل) ودورة تفادي السقوط.

فيما يخص كأس الجزائر لموسم 2019-2020 التي توقفت في دورها النصف نهائي بسبب جائخة كورونا، فقد رجح رئيس الاتحادية خير الدين زطشي أن يتم إلغاءها، مضيفا أن القرار النهائي يعود إلى السلطات العليا.

من جهة أخرى أكد وكالة الأنباء الجزائرية من مصادرها الخاصة أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف التدريبات أو لانطلاق المسابقة، وتاريخ 15 سبتمبر الذي تم الحديث عنه خلال هذا الاجتماع مجرد فرضية، حيث أن السلطات العمومية هي فقط المخولة لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.