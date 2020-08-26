ناشد الفروع النقابية للقاعدة البترولية بسكيكدة في بيان مشترك موقع من قبل حوالي 10 فروع ، الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك من اجل التكفل بفريق شبيبة سكيكدة، الذي أصبح مهدد بالغياب عن منافسات الموسم الرياضي القادم وهذا بعد تحقيق حلم طال انتظاره 33 سنة بيان الفروع النقابية الصادر اليوم الأربعاء و الذي تحصلنا على نسخة منه دقق الوضعية الصعبة التي تمر بها الشبيبة السكيكدية، حيث قال موقعوا البيان بأنهم من سكان المدينة ومن أنصارها معربين الكحل والبيضاء الفريق الوحيد في الولاية الذي يتمتع بسمعة كروية كبيرة .

بيان النقابيين تزامن مع الإنزال الكبير للأنصار المرتقب غدا الخميس بساحة الحرية، بوسط مدينة سكيكدة، حيث أعرب شباب مختلف الأحياء عن المشاركة في هذه المسيرة الولائية بحيث أن المشاركة في المسيرة تشارك فيها البلدات الأخرى، حسب ما علمناه من الأنصار المنظمين لهذه المسيرة التي قد تستقطب المئات من الأنصار إن لم نقول الآلاف .

وهذا من اجل مطلب واحد وهو مطالبة شركة سوناطراك التكفل بالفريق، كما هي متكفلة بعدد من الفرق التي لا تتوفر ولايتها على قاعد صناعية تشكل عليهم خطر الإفرازات التي تنجم عن المركبات الصناعية وهبي الكلمة التي يرددها الكبير والصغير في سكيكدة، نتيجة الأمراض التي انتشرت في إقليم المدينة وحتى البلديات القريبة منها.

هذا الإنزال للأنصار تقرر بعد الوقوف على الوضعية الخطيرة التي بلغتها الشبيبة وتهديد اللاعبين باللجوء إلى لجنة المنازعات من اجل الحصول على مستحقاتهم التي لم تسدد مند ستة أشهر الأمر الذي زاد من قلق الأنصار على مصير فريقهم الذي يسير نحو المجهول أمام السكوت المسجل من قبل أصحاب الفك والربط كما يعتبر الأنصار هذه الوقفة السلمية رسالة إلى السلطات المحلية من اجل اخذ وضعية الفريق بجدية .