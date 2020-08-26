ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماع للحكومة بتقنية التواصل المرئي عن بعد تضمن عدد من النقاط تصب في ثلاث محاور.

وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر فإن المحاور التي ناقشها الاجتماع تمثلت في: تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا، التأكيد على حتمية إعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، التحضير للدخول الاجتماعي والتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح هذا الدخول الاجتماعي.