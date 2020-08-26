توقع الديوان الوطني للزيت في تونس، الأربعاء، تسجيل عائدات قياسية لصادرات البلاد من زيت الزيتون، تتجاوز 732 مليون دولار هذا العام.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الديوان، قوله: "من المتوقع أن تسجل الصادرات التونسية من زيت الزيتون هذا الموسم أرقاما قياسية، حيث ستتجاوز 2 مليار دينار (732.6 مليون دولار) من خلال تصدير 340 ألف طن من مادة الزيت".



ووفقا لذات المسؤول، فإن عائدات صادرات زيت الزيتون لم تتجاوز 1.2 مليار دينار (439.5 مليون دولار) في الموسم الماضي.



وحسب المدير العام للديوان، ستساهم هذه العائدات القياسية بـ 4.25 بالمئة من ميزانية تونس المقدرة بـ 47 مليار دينار (17.2 مليار دولار).



ورجّح المسؤول التونسي أن "تساهم صادرات زيت الزيتون في تعديل جزئي للميزان التجاري الغذائي، الذي يشكو عجزا خلال هذا العام، بسبب التراجع اللافت لصادرات الغلال والخضار ومنتجات الصيد البحري".