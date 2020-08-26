كشف مصدر عليم للخبر ان قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات مجلس قضاء تبسة، قد امر في ساعة متاخرة من مساء اليوم الأربعاء، بايداع المدير الولائي السابق للتعاونية الولائية بتبسة التابعة للديوان الوطني للحبوب والبقوليات الجافة الحبس المؤقت رفقة 5 اطارات آخرين بذات التعاونية و موظفين وعمال بمؤسسة المطاحن الكبرى ببلدية العوينات.



ويواجه المشتبه فبهم تهم تتعلق في مجملها بتبديد المال العام، والاختلاس والتزوير والاستعمال المزور في انتظار استكمال اجراءات التحقيق والاستماع لجميع الأطراف وانتظار ما سيسفر عليه تقرير الخبرة المحاسبية وتحديد المسؤوليات على ان يتم احالة الملف على جلسة المحاكمة لاثبات الادانة او البراءة.