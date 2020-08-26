كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات مجلس قضاء تبسة، قد أمر في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، بايداع المدير الولائي السابق للتعاونية الولائية بتبسة التابعة للديوان الوطني للحبوب والبقوليات الجافة الحبس المؤقت رفقة 5 إطارات آخرين بذات التعاونية وموظفين وعمال بمؤسسة المطاحن الكبرى ببلدية العوينات.



ويواجه المشتبه فبهم تهم تتعلق في مجملها بتبديد المال العام، والاختلاس والتزوير والاستعمال المزور في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والاستماع لجميع الأطراف وانتظار ما سيسفر عليه تقرير الخبرة المحاسبية وتحديد المسؤوليات على أن يتم إحالة الملف على جلسة المحاكمة لاثبات الإدانة أو البراءة.