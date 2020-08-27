التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران أمس الأربعاء 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق للوكالة العقارية لوهران محمد مباركي والمديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية المتهمين بــ "تبديد العقار" ولا سيما بيع العديد من القطع الأرضية بالدينار الرمزي".

وإثر المحاكمة التي تأجلت لأربع مرات وعرفت غياب العديد من الشهود إلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين مع حجز جميع ممتلكاتهما. ويعود تأجيل المحاكمة في هذه القضية إلى غياب العديد من الشهود وبسبب الطلب الذي قدمه دفاع محمد مباركي من أجل حضور الأمين العام السابق لولاية وهران ومدير المنازعات للوكالة العقارية فضلا عن محافظ الحسابات لهذه الهيئة.

وقد عرفت هذه القضية التي تم الكشف عنها في صائفة 2019 عدة توقيفات عقب التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي، لا سيما الرئيسين السابقين للمجلسين الشعبيين لبلديتي السانية وبئر الجير ومديرة المحافظة العقارية للسانية والرئيس السابق للأمن الولائي لوهران وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني.

يذكر أن قضية شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني قد تم فصلها عن هذا الملف وسبق وأن تمت محاكمة المتهم حيث أدانته نفس المحكمة بـ 4 سنوات سجنا نافذا يوم 24 جوان الماضي. وجرى توقيف محمد مباركي في أوت 2019 بينما كان يحاول الفرار سرا عبر البحر.

وقد وجهت للمتهم الرئيسي فضلا عن المتورطين الآخرين من بينهم الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان تهم تتعلق بالفساد وتبديد العقار بدائرة بئر الجير وبلدية السانية وقد تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وحتى بالدينار الرمزي لمسؤولين سابقين. وقد استمع قاضي التحقيق للغرفة التاسعة لمحكمة حي "جمال الدين" لوهران لزهاء ثلاثين إطارا ومسؤولين سابقين بولاية وهران إضافة إلى رجال أعمال.

وتم الكشف عن هذه القضية إثر معلومات حول ممارسات غير قانونية للمدير السابق للوكالة العقارية والذي تم التبليغ عنه من طرف أحد موظفيه مما أسفر عن فتح تحقيق من طرف النيابة بوهران. وبعد التحقيقات تبين أنه تم بيع 15 قطعة أرضية كانت موجهة لتجسيد مشاريع ذات منفعة عمومية فضلا عن بيع 12 قطعة أخرى بالسانية بأسعار منخفضة.

وينتظر إصدار الحكم في هذه القضية لاحقا.