أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية 486 رعية جزائري ة كانوا عالقين في المغرب وأوروبا بسبب جائحة كوفيد-19.

وصرح به الناطق باسم الجوية الجزائرية أمين أندلسي لوكالة الأنباء الجزائرية مساء أمس الأربعاء، أنه تم إجلاء 184 رعية جزائرية عبر رحلة الجزائر العاصمة- الدار البيضاء (المغرب)- وهران على متن طائرة أيرباص A330.

و أوضح أندلسي أنه تم إجلاء 302 رعية جزائرية من مطار أورلي (فرنسا) على متن طائرة أيرباص A330 التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من نهار يوم الأربعاء.

كما أقلت طائرة متوجهة من الجزائر العاصمة نحو مطار أورلي 205 رعية مقيم أو حامل لفيزا شنغن، حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن هناك رحلات إجلاء مرتقبة يومي الجمعة و السبت انطلاقا من مطار أورلي.

للتذكير فإن هذه العملية تدخل في إطار المرحلة الرابعة للإجلاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أمر بإجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في مختلف البلدان.