تسلم فريق شباب بلوزداد أمسية الأربعاء درع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 خلال حفل نظم بمقر مجمع "مدار-هولدينغ" بالجزائر العاصمة.

وعرفت الاحتفالية حضور لاعبي الفريق و رئيس الاتحادية الجزائرية، خير الدين زطشي و المدير العام السابق للشباب، السعيد عليق الذي قدم استقالته في منتصف الموسم و خلفه توفيق قريشي إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع "مدار هولدينغ" و رئيس النادي شرف الدين عمارة.

و سلم رئيس الرابطة المحترفة مدوار شيكا يمثل المنحة المالية المخصصة للبطولة إلى رئيس الفريق شرف الدين عمارة الذي أعلن أنه سيهب هذه المنحة لصالح مرضى السرطان.

كما سيترأس مدوار اليوم الخميس احتفالية تكريم أولمبي المدية بطل الرابطة الثانية.

للتذكير، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اقرت بتعليق البطولة المحترفة الأولى بسبب الجائحة حيث عينت استثنائيا شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

و كان فريق بلوزداد متصدر البطولة الأولى خلال الجولة الـ22 أي أياما قبل تعليق المنافسات الرياضية من طرف الوزارة الوصية يوم 16 مارس المنصرم و بهذا يكون النادي قد ضم إلى رصيده اللقب السابع في تاريخه.