تم يوم الأربعاء بميناء جن جن (جيجل) شحن أول دفعة بـ 10 آلاف لتر من زيت الزيتون موجهة للتصدير نحو عدد من الدول الأوروبية تحمل وسم " كتامة".

وأوضح المستثمر الفلاحي الذي ينشط بولاية جيجل لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الشحنة المقدرة بـ 10 آلاف لتر من زيت الزيتون الموجهة للتصدير نحو فرنسا وبلجيكا وإنجلترا "تعد بداية لعملية تصدير هذا المنتوج الطبيعي على أن تتبعها عمليات مماثلة شهريا".

وأضاف المستثمر بن صغير أن اتفاقية تصدير لمادة زيت الزيتون الحاملة لوسم " كتامة" الجيجلية مع شريك أجنبي وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تصدير ما معدله 10 آلاف لتر شهريا.

وأفاد ذات المستثمر الفلاحي و هو صاحب أول معصرة صديقة للبيئة بجيجل بأن "ولوج السوق الدولية لم يكن بالأمر الهين، إلا أن بعض التسهيلات المقدمة من طرف الدولة عبر وزارة التجارة، إضافة إلى نوعية المنتوج المحلي والاعتماد في عملية الجني والعصر على المعايير الدولية المعتمدة من طرف المجلس الدولي للزيتون، قد مكنت علامة "كتامة" الجزائرية من إيجاد مكانة لها بالسوق الأوروبية رغم قلة الكمية الموجهة للتصدير."

وأشار بن صغير إلى أنه من بين المعايير المعتمدة لضمان جودة المنتوج وإمكانية تصديره، الجني باستعمال المكننة ونقل المنتوج في الصناديق بدل الأكياس وعصر الزيتون في ظرف 72 ساعة على الأكثر مباشرة بعد جنيه، فضلا عن وضع الزيت في الزجاج أو الطين أو في خزانات من نوع إينوكس مع عدم تعريضه للضوء.

يذكر أن زراعة الزيتون بولاية جيجل تتربع على 18 ألف هكتار منها 14500 هكتار دخلت الإنتاج بمردودية تتراوح ما بين 18 و 22 لترا في القنطار، فيما تجاوز الإنتاج المحلي من زيت الزيتون خلال الموسم الفارط 6 ملايين لتر.