قدم مجلس دبي الرياضي "ميدالية خط الدفاع الأول"، إلى كريم بن زيمة نجم وهداف نادي ريال مدريد الإسباني وذلك تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور فيروس كورونا .

وقدم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي للنجم العالمي الميدالية منقوشا عليها اسم كريم بن زيمة ورقم قميصه بجوار صورة أبطال "خط الدفاع الأول" وذلك لمشاركته في الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"، وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي ومختلف أفراد المجتمع، بممارسة الرياضة والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع.