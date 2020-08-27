وقع وزير التعليم العالي والبحث العلم "عبد الباقي بن زيان"، أمس الأربعاء، قرارا يحدد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم والانتقال خلال فترة ـ كوفيد 19- بعنوان السنة الجامعية 2019- 2020.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا القرار يندرج في إطار الخطة العملياتية التي وضعها القطاع لإعادة بعث النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد، حيث كرس القرار المذكور نمط التعليم عن بعد كأسلوب تعليمي بيداغوجي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة.

وأوضح البيان ذاته، بأن القرار الوزاري حدد حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، وكذا أنماط التقييم والتقييم المستمر والتقييم النهائي، مع الإبقاء على تنظيم مناقشات مذكرات نهاية الطور للجان البيداغوجية وبالطرق التي تراها مناسبة. وفي ذات السياق، خصص القرار فصلا كاملا لشروط وكيفيات الانتقال من سنة إلى أخرى في الطور الواحد باحتساب الأرصدة المنجزة وخصم أرصدة المواد غير المنجزة، ولم يعتبر الرسوب في المسار الدراسي، للسنة الجامعية 2019 -2020، تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار.