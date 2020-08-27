أعلنت إدارة الإعلام لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن قرار التخلي رسميا عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي، وقال مدير إدارة الإعلام فيصل ضو في تصريح مكتوب وزع على الصحافيين أن المشيشي قرر التخلي عن اسم وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى.

وجاء هذا القرار في أعقاب التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية، ورغبته في البقاء في الجامعة، وبرغم تراجعه لاحقا عن موقفه هذا وتصريحه إنه متردد ولم يحسم قراره .

وذكر فيصل ضو أن رئيس الحكومة المكلف يعتبر أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.