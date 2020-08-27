كشف مرسلي لعرج، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم اقتراح 19 سبتمبر تاريخا للدخول الجامعي لسنة 2020/2021 وذلك بعد مشاورات وتنسيق مع الشركاء من أساتذة وممثلين للطلبة وكذا نقابات عمالية .

وأكد مرسلي لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الدخول الجامعي المقبل مرتبط بالحالة الوبائية وأن السلطة لأصحاب القرار لتقدير الوقت المناسب للدخول الحضوري لكننا "التمسنا قبولا واستحسانا للشركاء لهذا الموعد ونحن بصدد انتظار القرار النهائي إزاء المقترح" .

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الاجتماعات التقييمية للحالة الوبائية في الجزائر أفضت إلى رفض اقتراح تاريخ الفاتح من سبتمبر لالتحاق الطلبة بمقاعدهم بالنظر إلى الفتح التدريجي للشواطئ والمساجد والمطاعم والنشاطات التجارية الأخرى، في تأكيد آخر على حرص الوزارة على سلامة الأسرة الجامعية لاسيما الطلبة .

وأضاف لعرج بالقول إنه "تم استئناف التعليم عن بعد يوم 23 أوت كما تم استقبال طلبة الماستر 2 وطلبة الدكتوراه 2 وطلبة العلوم الطبية المتخصصة في أولى خطوات العودة إلى مدرجات الجامعة ، كما تم الشروع في الامتحانات الحضورية في التخصصات التي لا تتجاوز 30 طالبا ، لأن البرتوكول الصحي يحاول الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والأساتذة والعمال بحسب ضيف الأولى .

ومن أجل الحفاظ على سلامة الجميع في ظل الجائحة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية من أجل تخفيف الضغط على الأقسام وتقليص المساحات الزمنية المدروسة ، وقال مرسلي لعرج في هذا الصدد " اقترحنا أن يقتصر الامتحان الحضوري على الوحدات الأساسية والوحدات الأفقية بينما الوحدات الاستكشافية والوحدات المنهجية يمكن أن تقدم في شكل أعمال .

من جانب آخر كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إصدار قرار استثنائي سيحدد شروط جديدة من أجل تقييم استثنائي للطلبة في هذه المرحلة "ونعول على وعي وتفهم اللجان البيداغوجية في هذا الأمر" يقول لعرج.