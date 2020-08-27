يفتتح مجلس الأمة، يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل، دورته العادية للسنة 2020 – 2021.

وأفاد، اليوم الخميس، بيان لذات الهيئة التشريعية، أن افتتاح هذه الدورة، يأتي "طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 - 12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".

يذكر، أن المجلس الشعبي الوطني أعلن في وقت سابق من نهار اليوم، عن افتتاح دورته العادية للسنة 2020 – 2021، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.