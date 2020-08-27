توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالات حادة من فيروس كورونا أو الموت بسبب المرض، لأن لديهم استجابات مناعية أضعف.

وأكد الباحثون أن المرضى الذكور لديهم إنتاج ضعيف لأنواع معينة من الخلايا المناعية، التي تقتل الفيروس وتقاوم الالتهابات ومع ذلك، كان لأجهزة المناعة لدى النساء استجابة قوية لم تنخفض مع تقدم العمر، كما يظهر عند الرجال.

ويقول فريق البحث، من جامعة ييل في نيو هيفن، كونيتيكت، إن النتائج تقدم بعض الأدلة في الاختلافات بين الجنسين، ويضيف أن الرجال والنساء قد يحتاجون إلى أنواع منفصلة من اللقاحات والعلاجات.

وقال كبير الباحثين، الدكتور أكيكو إيواساكي، أستاذ علم المناعة في جامعة ييل: "لدينا الآن بيانات واضحة تشير إلى أن المشهد المناعي لدى مرضى "كوفيد-19" يختلف اختلافا كبيرا بين الجنسين، وأن هذه الاختلافات قد تكمن وراء زيادة القابلية للإصابة بالأمراض لدى الرجال. وبشكل جماعي، تشير هذه البيانات إلى أننا بحاجة إلى استراتيجيات مختلفة لضمان أن العلاجات واللقاحات فعالة على حد سواء لكل من النساء والرجال".

وفي جميع أنحاء العالم، يمثل الرجال زهاء 60% من الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، كما أبلغت دول فردية عن ظروف مماثلة. وفي المملكة المتحدة، وجد الباحثون الذين درسوا 17 مليون بالغ، أن الرجال قد يواجهون ما يقرب من ضعف خطر الموت من الفيروس، مقارنة بالنساء.