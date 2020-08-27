تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شخص في عقده الخامس من العمر يمتهن ممارسة السحر والشعوذة .

تعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت لذات المصلحة مفادها وجود شخص يقوم ممارسة الشعوذة عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين داخل محله لبيع الألبسة المستعملة، ليتم على إثرها إعداد خطة محكمة لغرض ترصد المشتبه فيه، والتي أسفرت عن توقيفه مع امرأتين داخل محله.

وبعد تفتيش المحل عثرت مصلحة الأمن على مجموعة من القصاصات بها كتابات طلاسم ومصحف شريف مدنس إلى جانب مجموعة من الأعشاب وقارورات بها سوائل تستعمل في الشعوذة، حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشعوذ المحتال و قدّم بموجبه أمام العدالة.