أشارت صحيفة "الأس" الإسبانية إلى أن عدد من المشاكل ساهمت في إقناع قائد نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الخروج من الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من أنه كان قد أعلن في ديسمبر الماضي إن ما يجمعه مع برشلونة أكثر من مجرد توقيع وورقة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن انتشار وباء كورونا، وتخفيض رواتب اللاعبين إلى جانب الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام نادي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، وتصريحات المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان وعدم اكتراثه لبقائه في الكامب نو ساهموا بشكل كبير في إبعاد ميسي عن البارصا.

كما قال رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد الأسبق، أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة سيمثل ضربة لكل الدوري الإسباني، مؤكدا أنه "سيكون مؤلمًا حقًا للصورة والجودة والعرض في الدوري الإسباني إذا ذهب ميسي، لقد كنا محظوظين حقًا بوجود كريستيانو رونالدو وميسي يلعبان في دورينا على مدار السنوات العشر الماضية، وهما أفضل لاعبين في العالم حتى الآن".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة Tuttomercatoweb الإيطالية إلى أن لاعب نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني قد يكون البديل عن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي في حال مغادرة الأخير الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت الصحيفة أن ماني الذي يصل سعره إلى 120 مليون جنيه استرليني قد يشكل اللاعب المناسب ليحل مكان ميسي في خط المقدمة. بينما اعتبر Tuttomercatoweb ان النقطة الأصعب في انتقال ماني ستكون إقناع المدير الفني الألماني للريدز يورغن كلوب بالتخلي عن خدماته بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الماضي.