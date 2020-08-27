خلف انفجار قوي لغاز البروبان بمشتة عين عباس ببلدية بوحاتم ولاية ميلة، في وفاة رب عائلة وابنته البالغة من العمر 14 سنة، متأثرين بجروح بليغة. الحادثة و حسب شهود عيان، نجمت عن تسرب في خزان غاز البروبان بسعة 1750 كغ، ذي الاستعمال المنزلي.

وحسب روايات متطابقة، فإن الأب اشتم رائحة الغاز و راح يفتح كل النوافذ والأبواب، ثم توجه إلى الحمام ومباشرة عند تشغيله لسخان الماء، حدث الانفجار العنيف متسببا في تهدم الطابق الأرضي لمنزل من طابقين، وملحقا خسائر جسيمة، تمثلت في تدمير كلي للطابق الأرضي، ووفاة رب العائلة و ابنته.

فيما توجد كل من الزوجة وابنيها تحت العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة في وضعية حرجة . و قد تنقل والي ميلة والسلطات المحلية لمكان الحادثة لتقديم العزاء، أين وعد بالتكفل التام بالعائلة و تعويضها عن الأضرار.