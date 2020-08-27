أعلنت شركة اتصالات الجزائر اليوم الخميس عن ضمان دوام الخدمة خلال يوم العطلة بمناسبة يوم عاشوراء (السبت المقبل) على مستوى وكالاتها التجارية.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه "حرصا منها على تلبية احتياجات زبائنها، تلتزم اتصالات الجزائر بتوفير أفضل خدماتها خلال يوم العطلة، وذلك من خلال ضمان الدوام من 09.00 سا إلى 13.00 سا من أجل السهر على استمرارية الخدمة طوال هذا اليوم المعظم".

و أضاف المصدر أن الوكالات التجارية المعنية بهذا الدوام على مستوى الجزائر العاصمة هي حسين داي، برج الكيفان، الرويبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراڨة، باب الوادي والأبيار والوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولاية فيما يخص الولايات الأخرى .