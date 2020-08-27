سيتم إرسال مساعدات إنسانية تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية ابتداء من اليوم الخميس على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) وهذا في إطار المساعدات الإنسانية الموجهة لهذا البلد.

وقد أشرفت على انطلاق هذه المساعدات التضامنية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وبهذه المناسبة صرحت بن حبيلس: "قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار حسن الجوار إرسال هذه المساعدات التضامنية إلى الشعب النيجري خصوصا العائلات التي تعيش ظروفا صعبة في منطقة أغاديز"، موضحة أن هذه المساعدات تتكون من 90 طنا من المواد الغذائية و 10 أطنان من الأدوية.

وأضافت أنه من خلال هذه الالتفاتة أراد الرئيس تبون إبراز "تضامن الشعب الجزائري مع الشعب النيجيري الشقيق".

كما أعربت بن حبيلس عن "امتنانها" لوحدات الجيش الوطني الشعبي "لاستعدادها التام" للمساهمة في إنجاح عمليات المساعدات الإنسانية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي".