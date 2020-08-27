طلب القضاء الجزائري من نظيره الفرنسي، في إنابة قضائية، ضبط ممتلكات عشرة مسؤولين جزائريين الذين لديهم أملاك في فرنسا.

وقالت مجلة "لوبوان الفرنسية" اليوم الخميس، أن القضية تتعلق بالمسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأكثر من مائة شخصية مقربة من النظام البوتفليقي، والتي حوّلت أموالا إلى فرنسا لشراء عقارات وأملاك. ولم تكشف الصحيفة هوية الأسماء التي طلبت العدالة الجزائرية، معلومات عنهم.