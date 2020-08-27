أعلنت مصادر صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس حسم صفقة الدولي الفرنسي حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت هذه المصادر أن فريق السيدة العجوز تفوق على منافسيه في التعاقد مع عوار وحسم الصفقة لصالحه، ولكن لن يعلن رسميًا حتى يتم عمليات البيع والتخلص من اللاعبين الذين لا يرغب بيرلو في استمرارهم، ولم تكشف الصحيفة عن المقابل المادي، لكن التقارير الصحفية السابقة أشارت إلى أن ليون يطلب 55 مليون أورو للتخلي عن اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.

وقد استدعى المدرب الفرنسي ديديه ديشامب اليوم، رسميا عوار للمشاركة مع الديوك في المباراتين المقررتين ضد السويد وكرواتيا.