أعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا فرض حظر تجول شامل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت تحاول فيه جاهدة احتواء احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

جاء الحظر الذي بدأ سريانه مساء الأربعاء وفرضته حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بعد ثلاثة أيام من بدء تصاعد الاحتجاجات في العاصمة ومدينة الزاوية القريبة. ويستثني القرار من يحتاجون للخروج لإحضار احتياجاتهم الضرورية من الطعام أو الدواء من المتاجر القريبة، لكنه أثار غضب مؤيدي الاحتجاجات الذين نشروا رسائل على الأنترنت يقولون فيها إنه يهدف لمنع خروج المزيد من المظاهرات.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس إنها مستعدة لحماية المحتجين من الجماعات المسلحة و"الغوغاء". وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تؤيد الحق في التظاهر السلمي وألقت بمسؤولية العنف الذي شاب المظاهرات يوم الأحد على "مندسين".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 12200 حالة توفيت منها 219 حالة مما فاقم معاناة السكان الناجمة عن انقطاعات الكهرباء والماء وأزمة اقتصادية يسهم فيها انهيار إنتاج النفط.